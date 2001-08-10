Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2019
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Во время репетиции парада в Южно-Сахалинске ограничат движение
16:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд на южно-сахалинский «Горный воздух» временно закроют

В Южно-Сахалинске на время закроют проезд по дороге на «Горный воздух». Подрядной организации предстоит выполнить работы по строительству газопровода на участке ближе к заезду на смотровую площадку комплекса.

В связи с этим с 8.00 29 августа до 8.00 1 сентября не будет сквозного проезда для автотранспорта по дороге на «Горный воздух» с ул. Горького до смотровой площадки, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

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