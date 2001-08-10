Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2019
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18:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская областная библиотека доставит книги на дом

Центр мобильного обслуживания областной библиотеки предлагает жителям Южно-Сахалинска новую услугу «выездной абонемент» – доставка книг на дом. Бесплатная услуга предназначена для инвалидов, маломобильных людей пожилого возраста и женщин, находящихся в декрете, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОНУБ.

Сотрудники библиотеки помогут подобрать художественную и научно-популярную литературу и доставят её на дом в удобное для читателей время.

Телефон для справок и заказа литературы 8 (4242) 45-25-25.

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