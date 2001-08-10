В этом году первоклассниками станут 2957 юных южносахалинцев
Более 25500 южно-сахалинских школьников отметят День знаний. Праздничные линейки пройдут 2 сентября. В этом году первоклассниками станут 2957 ребят, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Как сообщают в департаменте образования, для всех образовательных учреждений города торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, состоятся в 8.30. Кроме праздничных линеек в школах пройдут кругосветки, спортивные игры, уроки знаний и тематические классные часы.
В этом году в СОШ № 26 и гимназии № 1 открылись дополнительные корпуса, что позволило перевести учеников на обучение в первую смену. Так, на сегодня в одну смену в Южно-Сахалинске работают 11 школ, а это 73% от общего числа учащихся.
В прошлом году администрация города приобрела новое помещение для детской школы искусств № 2, которая ранее размещалась в одном здании с гимназией №2. Освободившиеся кабинеты отремонтировали, и теперь большинство начальных классов гимназии также будут учиться с утра.
Новым корпусом дополнительного образования в скором времени обзаведется и гимназия № 3. Кроме того, продолжается строительство общеобразовательной школы на 550 мест в Дальнем и современной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в планировочном районе Луговое.
Планируется, что к 2021 году учащиеся 1-4-х классов всех южно-сахалинских школ должны перейти на обучение в первую смену, а к 2024-му - более 80% старшеклассников.
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