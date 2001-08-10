Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2019
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Пересечение Невельской и Физкультурной в Южно-Сахалинске закроют на 13 дней
09:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Пересечение Невельской и Физкультурной в Южно-Сахалинске закроют на 13 дней

На время работ по замене теплосетей закроют перекресток улиц Невельской и Физкультурной в Южно-Сахалинске. Ограничения будут действовать с 8.00 29 августа и до 23.00 10 сентября.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, за это время подрядной организации предстоит выполнить ремонт теплового коллектора, который расположен под проезжей частью перекрестка ул. Невельской и ул. Физкультурной, а также замену теплосетей.

В связи с чем на время проведения работ перекресток будет закрыт для движения автотранспорта. Проезд к жилым домам будет возможен с ул. Комсомольской и пр. Мира.

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