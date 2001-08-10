Современные жилые кварталы появятся в Южно-Сахалинске

Архитектурно-градостроительный форум состоялся в областной столице. В нем приняли участие островные архитекторы, представители строительных компаний, правительства области и муниципальных администраций, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалинской области.

Наиболее масштабные градостроительные работы в ближайшие годы развернутся в областном центре. В первую очередь жилые зоны начнут обновлять в 7, 8 и 4 микрорайонах города – они выбраны в качестве пилотных. Сегодня эти микрорайоны застроены физически и морально устаревшими зданиями. Их необходимо снести и построить новые дома. К работам приступят после выхода соответствующего федерального закона.

При переселении будут учитывать интересы горожан. Чтобы выполнить работу максимально качественно, используют опыт специалистов, выполнявших обновление жилых кварталов в Москве. Первый этап завершат до 2023 года, а второй – до 2025. До 2030 полностью обновят 7 и 4 микрорайоны. Всего город ждет 4 волны, во время которых снесут более 400 тысяч квадратных метров устаревшего жилья, а построят более 700 тысяч квадратов нового. При этом количество парковочных мест увеличат на 200 процентов.

Особый акцент в Южно-Сахалинске сделают на создание туристической инфраструктуры. У подножия «Горного воздуха» создадут рекреационные, спортивные, общественно-деловые и культурные пространства. Здесь появится своего рода «олимпийская деревня».

Большую часть объектов откроют вдоль улицы Горького. На ней в ближайшее время начнется строительство современного легкоатлетического манежа, где одновременно смогут заниматься более 500 человек. В перспективе – возведение центра единоборств и комплекса для занятий кендо.

Кроме того, между легкоатлетическим манежем и центром единоборств обустроят велосквер. Вместе с биатлонной трассой он составит единый комплекс для велосипедных прогулок. Длина участка – 4,5 километра.

До конца года в островной столице обустроят 50 парковочно-зарядных станций. Ранее для города были закуплены 100 электросамокатов.

Городские пространства областного центра делают удобными для повседневного отдыха. Так, за 5 лет в островной столице построили и обновили 14 скверов. Скоро еще один такой объект появится на пересечении улиц Есенина и Комсомольской. Здесь разместят сцены для творческих вечеров.

А в городском парке завершается строительство музыкального фонтана. В ближайшие годы в самом популярном месте отдыха Южно-Сахалинска появится открытый бассейн, выставочный павильон и новые аттракционы.

В рамках форума за многолетний труд и особый вклад в развитие отрасли представителям строительных компаний были вручены благодарности.