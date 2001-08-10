Хирурги со всего Дальнего Востока собрались на форуме в Южно-Сахалинске
II съезд хирургов Дальнего Востока открылся в Южно-Сахалинске. Форум собрал представителей ведущих медицинских центров страны. В обсуждении перспектив развития хирургической службы участвуют врачи медучреждений Сахалина и Курил, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Среди основных тем форума: телемедицинские технологии, применение эндоскопических методик, актуальные вопросы неотложной и плановой хирургии. Рассматриваются клинические случаи по лечению взрослых и детей.
Доцент института хирургии Тихоокеанского государственного медицинского университета Анна Шапкина свой доклад посвятила инвагинации кишечника – это один из самых частых видов кишечной непроходимости у детей.
– Она в основном возникает у малышей в возрасте до одного года. Надеюсь, наш опыт по лечению этой патологии будет полезен коллегам, – сказала Анна Шапкина.
Хирург Сахалинской областной детской больницы Дмитрий Сидоренко отметил, что для него интересны эндоскопические методы лечения.
– Всесторонне изучаю это направление. Недавно ездил в Иркутск, где тоже знакомился с наработками по этой специализации, – сообщил Дмитрий Сидоренко.
В конференции принимают участие и гости из Южной Кореи. Профессор клиники Ханянг поделится наработками в организации службы экстренной абдоминальной хирургии. В двухдневной программе форума запланирована также презентация современного хирургического оборудования.
Повышение квалификации островных медработников – одно из направлений реформы системы здравоохранения, запущенной в начале года на Сахалине и Курилах по инициативе главы области Валерия Лимаренко. В этом году в два раза увеличился целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы – с 50 до 100 человек. Стажировки в ведущих медицинских центрах в России и за границей пройдут около 200 врачей.
Для решения кадрового вопроса принят ряд эффективных мер как для уже работающих специалистов, так и для прибывающих по кадровой программе. В 2019 году в два раза увеличились «подъемные». Теперь сумма составляет от 1,45 до 2,6 миллиона рублей – в зависимости от района, выбранного для работы. Появилась выплата на покупку жилья – до 60% от стоимости квартиры, но не более 3 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрена компенсация на аренду жилья – до 25 тысяч рублей в месяц.
В островных медицинских учреждениях создаются комфортные условия для специалистов и пациентов. В этом году почти в два раза выросло финансирование на капитальный ремонт больниц и поликлиник и покупку современного медицинского оборудования. На эти цели выделено 1,2 и 2,7 миллиарда рублей, соответственно.
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