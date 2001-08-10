Дни финансовой грамотности пройдут в Сахалинской области
Островным учебным заведениям предлагают стать площадками для «Дней финансовой грамотности». Это всероссийская акция, которая пройдет на острове со 2 по 6 сентября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского правительства. Присоединиться к ней могут средние специальные и высшие учебные заведения области. Также дать бесплатные уроки приглашают профильных специалистов. Открытые занятия помогут жителям региона подтянуть навыки управления личными финансами.
В качестве экспертов на «Днях финансовой грамотности» могут выступить руководители и сотрудники банков, инвестиционных, управляющих, страховых, аудиторских и оценочных компаний, специалисты пенсионного фонда, представители законодательных и исполнительных органов, ректоры, преподаватели и сотрудники экономических факультетов вузов, а также руководители финансовых служб компаний нефинансовой отрасли.
Образовательная акция на Сахалине пройдет в рамках празднования Дня финансиста.
Желающим принять участие в ней необходимо до 29 августа зарегистрироваться на сайте www.dnifg.ru, а также сообщить о координаторе мероприятия в министерство финансов Сахалинской области по телефону 67-05-16 или на электронную почту e.kolesova@sakhminfin.ru.
Отметим, участие в акции для лекторов и учебных заведений осуществляется на некоммерческой основе. Эксперты выступают в качестве волонтеров.
Методические материалы и темы открытых занятий можно найти на сайте http://dnifg.ru/materials/materialy.
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