Островитяне стали получать электронные заказные письма
Почта России и региональное управление федеральной службы судебных приставов перешли на электронную почтовую систему и выполнили первую доставку постановлений электронными заказными письмами. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу почты.
«Новый способ доставки юридически значимой корреспонденции позволит тысячам людей мгновенно знакомиться с содержимым корреспонденции со своего мобильного устройства. Электронное заказное письмо исключает необходимость получать традиционное письмо в почтовом отделении», – отметил директор Сахалинского филиала Почты России Василий Большаков.
Доставка корреспонденции органов государственной власти в электронном виде является наиболее значимым проектом современной почты. Управление ФССП России по Сахалинской области стало первым ведомством на Дальнем Востоке, сделавшим шаг на пути к цифровизации почтовых услуг.
Для того, чтобы практически мгновенно получать электронные заказные письма, необходимо зарегистрироваться на сайте «Госуслуги», выбрать меню «Настройки» в личном кабинете и далее нажать «Настроить онлайн доставку заказных писем». Письма могут сопровождаться SMS –уведомлением на телефон. Для этого получателю достаточно один раз зарегистрироваться на официальном сайте Почты России zakaznoe.pochta.ru и указать номер мобильного телефона. Отметим, регистрация на сайте дает дополнительное преимущество по оплате штрафов со скидкой 50% – им уже пользуются в регионах, где Почта России доставляет постановления о нарушениях правил дорожного движения в электронном виде.
Получать заказные письма в электронном виде безопасно – они отправляются и пересылаются по защищенным каналам передачи данных в соответствии с требованием Федерального закона «О персональных данных». Почта России несет ответственность за конфиденциальность переписки в соответствии с действующим законодательством. Услугу доставки электронных писем можно отключить в любой момент.
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