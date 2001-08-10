Островным родителям расскажут, на что можно потратить маткапитал

Завтра, 30 августа, в отделении пенсионного фонда в Сахалинской области ждут звонков от островных родителей. Их проконсультируют по вопросам получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Специалисты отдела социальных выплат также проконсультируют мам и пап по теме получения ежемесячной денежной выплаты из средств маткапитала и работе с сервисом «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. С его помощью родители могут дистанционно подать заявления о выдаче сертификата на материнский капитал, распоряжении его средствами и получить информацию о размере маткапитала либо его оставшейся части.

«Прямая линия» пройдет с 10:00 до 12:00. Телефоны для консультаций: 8 (4242) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.