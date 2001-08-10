Молодых сахалинцев приглашают на форум политологов

Форум молодых политологов России «Дигория» состоится с 15 по 21 сентября в Алании. Он объединит перспективных молодых исследователей в области социально-политических наук, которые займутся выработкой предложений по стратегическому развитию России, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.

- В рамках образовательной программы форума планируется поиск новых векторов политического развития России, разработка концепции по созданию образа будущего России в массовом политическом сознании, формирование единого сообщества молодых исследователей и политологов страны, - отмечают организаторы.

Участниками форума станут студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые в области социально-политических наук в возрасте от 20 до 35 лет. Конкурсный отбор участников проводится в заочной форме. Подача заявок для участия осуществляется через автоматизированную систему «Молодежь России».

Подробности можно узнать по телефону 8 (922) 253-90-66 (заместитель руководителя службы по работе с участниками Александра Буланова.