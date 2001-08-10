Развязку Мира - Фархутдинова в Южно-Сахалинске активно асфальтируют
Компания «Спецстрой» приступила к работам на ул. Фархутдинова. Подрядчику предстоит завершить ранее начатое строительство самой улицы и двух кольцевых развязок на пересечении с ул. Ленина и с пр. Мира, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.
Перед организацией стоит задача в этом строительном сезоне завершить работы на развязке по пр. Мира, а также заасфальтировать ул. Фархутдинова до ул. Ленина.
Как рассказал прораб участка Виктор Болелый, в объем работ входит асфальтирование, обустройство тротуаров, установка опор уличного освещения, благоустройство и озеленение.
- В ближайшие две недели, если позволит погода, мы планируем завершить асфальтирование на круговом перекрестке и выполнить сопутствующие работы. На ул. Фархутдинова уже начали обустройство тротуаров. Как закончим здесь, сразу приступим к ее асфальтированию. Сейчас у нас на объекте более 10 единиц строительной и асфальтовой техники, около 30 рабочих. Сил и средств хватает. По мере завершения работ на других наших участках будем наращивать силы на этом объекте, - рассказал Виктор Болелый.
Строительство развязки на ул. Ленина будет завершено в следующем году.
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