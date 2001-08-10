Выездную диспансеризацию за день посетили больше ста южносахалинцев

В Южно-Сахалинске продолжаются мероприятия партнерского с медиками проекта «Диспансеризация на колесах». В ее рамках сегодня, 29 августа, свое здоровье проверили более 100 человек. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

Так, на территории школы № 3 расположились мобильные комплексы, где специалисты консультационно-диагностического центра брали у горожан кровь для анализа на холестерин и сахар, измеряли рост, вес, внутриглазное давление, снимали показатели работы сердечно-сосудистой системы. Здесь же можно было пройти флюорографию, маммографию, а также посетить гинекологический кабинет. При выявлении малейших признаков онкологии и других опасных заболеваний пациентов направляли на более детальное обследование.

Кроме этого медики давали рекомендации по факторам риска для здоровья. Курильщики могли получить консультацию врача-нарколога кабинета по отказу от курения областного наркологического диспансера.

Напомним, главная цель проекта - предоставить возможность южносахалинцам, особенно работающему населению, осуществить первый этап диспансеризации или профилактический медицинский осмотр в шаговой доступности. Комплексное обследование в рамках «Диспансеризации на колесах» занимает всего полтора-два часа.

Выездные приемы будут проходить каждое воскресенье до конца сентября. Ознакомиться с графиком их проведения можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.