В актерской труппе сахалинского Чехов-центра пополнение

Актерская труппа сахалинского Чехов-центра в новом сезоне пополнилась артистами, многие из них уже приступили к работе: все они заняты в грядущих премьерах 89-ого театрального сезона. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Юрий Беляев в актерской профессии уже девять лет. Окончил Алтайскую государственную академию культуры и искусства по специальности «Артист драматического театра и кино». Работал в театрах Барнаула, Советска, Краснодара, Новокузнецка. Юрий признался, что решив сменить место работы, подал резюме в разные театры, но когда пришел ответ из Чехов-центра, сразу решил, что поедет на Сахалин: «Очень много слышал хорошего о сахалинском театре, я рад, что оказался здесь. Нравится атмосфера в Чехов-центре, очарован островом, надеюсь, что Сахалин станет тем местом, где я останусь надолго». Юрий любил петь, увлекается игрой на гитаре, пишет стихи.

Для Игоря Веслополова Чехов-центр станет первым театром, где молодой человек попробует свои силы в качестве артиста. В 2018 окончил Дальневосточную государственную академию по специальности «Актерское искусство». Занимался волейболом, пишет стихи, нравится творчество Сергея Есенина. «Большое счастье для артиста попасть в хороший театр, поэтому считаю, что мне очень повезло! Здесь отличные условия труда, хочется просто работать, себя реализовать, найти свою нишу, потому что я себя еще не открыл до конца,» - поделился Игорь.

Еще один артист Никита Хвостиков родом из Казахстана. В этом году окончил Омский государственный университет им.Достоевского по специальности «Актерское искусство». Юношу заметили на выпускных экзаменах и пригласили на работу в Чехов-центр. Никита сразу окунулся в репетиционный процесс и признается, что очень рад большому объему работы: «Я приехал сюда работать! Очень жду встречу с островным зрителем, хочется поскорее выйти на сцену». Никита увлекается пением, рисованием, мечтает научиться играть на гитаре.

Прекрасную половину труппы сахалинского театра пополнили две молодые актрисы. Анастасия Жаромская, окончив Иркутское театральное училище, один сезон работала в Омском драматическом театре «Галерка». Девушка приступила к работе с горящими глазами и огромным энтузиазмом: «Я в хорошем смысле этого слова ошарашена, что я здесь, мне безумно приятно, что меня пригласили в Чехов-центр. Я уже готова работать, готова отдать свою энергию на сто процентов труппе, зрительному залу, - всем!»

Светлана Задвинская после окончания в 2017 году Новосибирского государственного театрального института два году служила актрисой в Томском театре драмы. Увлекается верховой ездой, считает, что от жизни нужно брать все, поэтому в планах сходить в поход, чтобы насладиться красотами острова, а зимой - встать на горные лыжи. Светлана уверена, что найти свой театр очень важно: «В конце прошлого сезона я почувствовала, что мне нужно что-то изменить в своей жизни, вывести себя из зоны комфорта, поэтому решила сменить место работы и прислала резюме в Чехов-центр. Бывает, что ожидание и реальность не совпадают, первое обычно краше, в случае с моим прилетом сюда все получилось с точностью до наоборот: меня тепло приняли, люди на острове открытые и добрые».

Новички с головой окунулись в работу. Так, Юрий Беляев занят в премьере «Про Федота-стрельца, удалого молодца», Игорь Веслополов - в иммерсивном спектакле «Вторник короткий день», а Никита Хвостиков, Светлана Задвинская и Анастасия Жаромская получили роли в обоих премьерных спектаклях. Еще один артист Вячеслав Воронцов покинул Сахалин по семейным обстоятельствам.