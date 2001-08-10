Мэрия: подрядчик нарушает правила проведения земляных работ в Хомутово
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали факт нарушения правил благоустройства при производстве земляных работ на улице Ивана Куропатко в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.
Подрядная организация выполняет работы на объекте «Устройство автобусных остановок на автомобильной дороге подъезд к аэропорту Южно-Сахалинск». Сейчас осуществляются земляные работы и при этом полностью отсутствует сплошное ограждение, которое обязательно должно быть установлено по периметру участка проведения работ.
По факту выявленного нарушения составлены материалы и направлены в административную комиссию города Южно-Сахалинска для определения наказания. Нарушителю грозит административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа, который составляет до 50 тысяч рублей на юридическое лицо. При этом наложение административного наказания не избавляет организацию от обязанности установки сплошного ограждения. Эти работы должны быть выполнены в короткие сроки.
Напомним, что соблюдение правил благоустройства обязательно для всех физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей. Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля проводят рейдовые мероприятия по выявлению самовольных проведений земляных работ, а также соблюдению правил благоустройства при их проведении.
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