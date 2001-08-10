Сахалинская программа по диагностике рака лёгких вошла в ТОП-5 лучших соцпроектов России
Сахалинская программа по диагностике рака лёгких вошла в пятёрку лучших социальных проектов России. Результаты исследования по самым эффективным практикам опубликованы на сайте Экспертного института социальных исследований. На острове проект по диагностике онкозаболеваний сейчас набирает обороты, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Главная задача программы – провести диагностику людей, у которых повышенный риск возникновения рака легких. Это пациенты старше 55 лет, люди со стажем курения от 15 лет, а также все, у кого родственники перенесли онкопатологию легких.
Обследования проводятся методом низкодозовой томографии, который во всем мире признан самым эффективным для выявления таких заболеваний. Первым на острове к проекту подключился консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска. Записаться на приём можно через сервис 1-300.
– Для удобства жителей области мы организовали эти обследования по выходным. Только за первые два дня на наш призыв откликнулись двести человек. При необходимости выписываются направления на дальнейшие обследования, – отметил министр регионального минздрава Владимир Ющук.
С 7 сентября к проекту присоединятся Невельская, Долинская, Александровск-Сахалинская и Ногликская центральные районные больницы.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что островитян на регулярной основе будут лечить московские онкологи. Об этом договорились глава региона Валерий Лимаренко и директор национального исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Блохина Иван Стилиди. Осенью сотрудники клиники прилетят на Сахалин. Они обучат островных врачей современным подходам в лечение рака.
Кроме того, в этом году в Сахалинской области увеличили планируемый охват жителей, которые пройдут бесплатное медицинское обследование – с 200 до 300 тысяч человек. Эта мера поможет выявить онкозаболевания на начальных стадиях. А на базе областного онкодиспансена планируют внедрить новые методы диагностики. Они позволят сократить срок постановки диагноза до 10-12 дней.
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