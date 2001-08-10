Сахалинцы смогут долететь до Москвы и обратно за 25 тысяч рублей

За счет региональной субсидии полет бортом «Аэрофлота» островитянам обойдется в 15 тысяч рублей в одну сторону и 25 тысяч туда-обратно. Областные власти отмечают, тарифы авиаперевозчика на маршруте Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск для сахалинцев и курильчан должны быть сопоставимы с расценками компании «Россия», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Продажа билетов на собственные ежедневные рейсы компании стартовала сегодня, 30 августа, во всех авиакассах области. Первый самолет с Сахалина в столицу России отправится 27 октября – спустя год после ухода «Аэрофлота» с островного рынка.

Напомним, возращения национального авиаперевозчика в Сахалинскую область добился врио губернатора Валерий Лимаренко. Самолеты «России» продолжат летать по прежнему расписанию. Таким образом, в осенне-зимний период транспортное сообщение со столицей будут обеспечивать два рейса в день, а не один, как было в прошлом году. А следующим летом самолеты по маршруту Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск будут летать трижды в день.

Вопрос транспортной доступности находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. В этом году благодаря договоренностям Валерия Лимаренко с руководством авиакомпании «Россия» между Южно-Сахалинском и Москвой начали курсировать одни из самых вместительных в стране пассажирских самолетов, способные перевезти до 457 и 373 пассажиров, соответственно. Это дало 2,5 тысячи дополнительных мест ежемесячно – на 12% больше, чем годом ранее.