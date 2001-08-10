Алкоголь не будут продавать в Южно-Сахалинске 2 сентября

Второго сентября, в день проведения в школах Южно-Сахалинска торжественных линеек, посвященных началу учебного года, будет запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации города рекомендует индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов принять все необходимые меры по недопущению нарушений в соответствии со ст. 1 закона Сахалинской области № 33-ЗО от 26.04.2013 «Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции».

Напомним, несоблюдение законодательства (ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц - в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Штраф за продажу спиртного несовершеннолетним составляет для должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических - от 300 до 500 тысяч рублей. Продавец вправе проверить паспорт у покупателя, если имеются сомнения в достижении им совершеннолетия.