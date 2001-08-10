Движение в районе площадей Славы и Победы ограничат в Южно-Сахалинске

Временные ограничения в движении транспорта будут введены в Южно-Сахалинске в связи с проведением парада, посвященного 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе городской мэрии, стоянка транспортных средств будет запрещена с 18.00 1 сентября до 13.00 2 сентября по обеим сторонам ул. Горького, а также с 19.00 1 сентября до 12.00 2 сентября на парковке перед зданием администрации и по пер. Алтайскому от ул. Венской до ул. Горького.

С 12.00 2 сентября до полуночи на время монтажа и демонтажа сцены будет ограничено движение и остановка транспортных средств с восточной стороны пл. Победы.

2 сентября с 09.30 до 13.00 на время проведения парада движение транспорта будет ограничено в пер. Алтайском от ул. Венской до Компроспекта, а также на ул. Горького от Компроспекта до ул. Поповича.

2 сентября с 18.00 до полуночи на время проведения концерта и салюта запрещено движение по ул. Горького на участке от ул. Горнолыжной до ул. Емельянова, включая пл. Победы, а также по пр. Победы от ул. Комсомольской до пл. Победы.

Отметим, что на время действия ограничений для жителей микрорайона Черемушки проезд будет обеспечен через пер. Алтайский. Жители 8 и 16 микрорайонов смогут проехать к домам при предъявлении паспорта с пропиской.

В связи с вводимыми ограничениями, 2 сентября скорректировано движение общественного транспорта. Маршруты №7, 21, 22, 28, 34, 62, 103 и 106 будут двигаться по ул. Комсомольской, а далее согласно своим направлениям.