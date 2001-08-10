Школьников будут бесплатно возить в Южно-Сахалинск с окраин

Мэрия Южно-Сахалинска напоминает, что с началом учебного года на автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения, которыми пользуются школьники, вступает в силу ряд нововведений, передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию.

Так, что касается маршрутов № 117 «Южно-Сахалинск - Новотроицкое», № 222 «Южно-Сахалинск - Троицкое» и № 333 «Южно-Сахалинск - Троицкое - СНТ «Ягодка», поскольку данные маршруты являются межмуниципальными, а не муниципальными, хотя и обслуживаются МУП «Транспортная компания» Южно-Сахалинска, на них не могут действовать школьные транспортные карты ГО «Город Южно-Сахалинск». По информации анивской администрации, в связи с тем что этими маршрутами пользуются дети, которые живут в селах Троицкое и Новотроицкое, но обучаются в школах Южно-Сахалинска, принято решение с 1 сентября ввести для них льготный проезд. Сейчас администрация г. Анивы информирует об этом родителей учеников, формирует списки и выдает соответствующие справки. Получить подробную информацию и задать вопросы можно в анивском отделе образования по телефонам: 40-386, 41-149 (код города 42 441).

Обращаем внимание южносахалинцев, что школьные и социальные транспортные карты городского округа «Город Южно-Сахалинск» недействительны на маршрутах № 117, 222, 333. Поскольку эти автобусы курсируют по улицам Южно-Сахалинска, пассажирам напоминают, что проезд в них необходимо оплачивать в полном объеме, или можно пересесть на муниципальные маршруты.

Еще из нововведений - с 1 сентября проезд в автобусах для школьников из отдаленных сел городского округа «Город Южно-Сахалинск» будет полностью бесплатным. Напомним, ранее на пригородных маршрутах № 103 (с. Дальнее), 104 (с. Дальнее), 105 (дачи - 16-й км), 119 (с. Санаторное), 122 (Весточка), 177 (к-р «Известковый»), 189 (с. Синегорск), 252 (с. Старорусское) школьники оплачивали проезд картой школьника и доплачивали покилометровую плату. С 1 сентября школьники полностью освобождены от взимания платы на этих маршрутах в течение учебного года.

Что касается проезда южно-сахалинских школьников в общественном транспорте в целом, МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» напоминает следующее. Бесплатный проезд школьников в общественном транспорте возобновится с началом учебного года, то есть 1 сентября, и будет действовать до 31 мая следующего года включительно (ежедневно с 06.00 до 22.00, в том числе в период школьных каникул). Школьные проездные билеты позволяют осуществлять бесплатный проезд только на южно-сахалинских автобусных маршрутах: № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 34, 45, 62, 63, 67, 71, 81, 103, 104, 105, 119, 122, 177, 189, 252.

Для оплаты проезда школьнику необходимо приложить к валидатору школьный проездной и предоставить справку из образовательного учреждения (предъявляется по требованию в случае, если возраст юного пассажира вызывает сомнение). При отсутствии проездного/справки оплатить проезд необходимо наличными.

Администрация Южно-Сахалинска призывает родителей следить, чтобы проездной и справка у ребенка всегда были при себе. На случай утери карты ребенку стоит иметь немного наличных средств, чтобы была возможность оплатить проезд. Обращаем внимание, что в случае потери проездного до его восстановления оплачивать проезд в автобусах ребенку нужно наличными. Восстановить проездной родители должны самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в МУП «Городской информационно-аналитический центр» (ул. Пограничная, 30, тел. 300-808) (иметь при себе паспорт и СНИЛС ребенка).

Во избежание спорных ситуаций между школьниками и сотрудниками общественного транспорта родителям рекомендуют обсудить с детьми правила поведения в автобусах. Дополнительный инструктаж проведут и с коллективами на транспортных предприятиях. Если все же общение учащегося и водителя выйдет за общепринятые рамки, об этом необходимо сообщить в единую диспетчерскую службу по телефону 51-00-51 (с 6.00 до 23.00).