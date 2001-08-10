Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2019
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Движение в районе площадей Славы и Победы ограничат в Южно-Сахалинске
17:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение на южно-сахалинской улице Чехова ограничат в эти выходные

Движение на южно-сахалинской улице Чехова ограничат в эти выходные

Ограничение дорожного движения будет введено 31 августа с 8.00 на улице Чехова в областном центре. Для ремонтных работ на тепловых сетях будет закрыта одна полоса проезжей части улицы Чехова на пересечении с улицей Хабаровской в направлении с севера на юг, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СКК.

Специалистам необходимо устранить повреждение на участке теплотрассы. После завершения ремонтных работ асфальтовое покрытие будет восстановлено.

Утром 2 сентября утром участок будет свободен для проезда.

«Сахалинская Коммунальная Компания» просит заблаговременно планировать маршруты своего передвижения в данной части города.

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