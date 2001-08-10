Широкую колею официально открыли на Сахалине

Торжественная церемония открытия широкой колеи состоялась сегодня на перроне железнодорожного вокзала в Южно-Сахалинске. В знак этого исторического события демонстрационную поездку совершил рельсовый автобус самой современной модификации, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Это большой трудовой праздник и повод гордиться нашими железнодорожниками. За короткое время почти 700 километров они сделали на «отлично». Сегодня наступает новая эра железной дороги на Сахалине. По широкой колее пойдут современные, комфортные, безопасные составы. Скоростных поездов РА-3 нет еще нигде в России, только через несколько месяцев они появятся в Москве, – отметил врио губернатора Валерий Лимаренко.

Напомним, на Сахалине перешивка японской узкоколейки с шириной 1067 миллиметров на общероссийский стандарт – 1520 миллиметров – началась еще в 2003 году. В этом году было принято решение ускорить масштабные работы, и летом перешивка вышла на финальную стадию. На широкую колею перевели 670 километров островной железной дороги, проложили 120 километров новых путей, появилось 240 стрелочных переходов. По предложению Валерия Лимаренко для удобства жителей перевозка на время ремонта велась тремя видами транспорта: поездами, автобусами и самолетами.

– Это знаковое событие для всей страны, – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. – Тысячи людей – не только сахалинцы, но и жители из разных частей России – приложили руку к этой колоссальной работе. Спасибо пассажирам, что с пониманием и терпением отнеслись к временному закрытию железнодорожного сообщения. Теперь пассажирские перевозки станут более комфортными. У нас с правительством Сахалинской области большие планы по дальнейшему развитию железнодорожной инфраструктуры и обновлению подвижного состава.

С первыми пассажирами на борту в рейс сегодня отправился один из трех рейсовых автобусов. РА-3 специально для островной области изготовили в Московской области, на одном из заводов «Трансмашхолдинга» – лидера российского машиностроения.

Скоростные поезда прибыли на Сахалин в середине августа для обкатки, за это время прошли почти 15 тысяч километров и хорошо себя проявили на островной широкой колее. Уже с 1 сентября рельсовые автобусы выходят на пригородные маршруты на юге острова: Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Томари, Томари – Холмск, Холмск – Николайчук.

– Мне очень нравится интерьер, цветовая гамма. Включили кондиционер, и сразу стало совсем не душно. Идет очень плавно, гораздо мягче обычного поезда. Новые вещи всегда обладают особым очарованием. На этих креслах никто не сидел, за перила никто не держался. Так что приятно быть первооткрывателями, – поделилась пассажирка РА-3 Наталья Буланова.

Новые поезда развивают скорость до 120 километров в час. Каждый сможет перевозить порядка 230 пассажиров. В вагонах предусмотрены подъемники и места для людей с ограниченными возможностями здоровья, светодиодное освещение, они оборудованы кондиционерами, системами видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализациями. По уровню комфорта РА-3 не имеет аналогов на Сахалине.

Добавим, что развитие железной дороги в Сахалинской области рассматривалось на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке. полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал инициативу Валерия Лимаренко по обновлению подвижного состава. В следующем году для Сахалинской области планируется закупить еще четыре рельсовых автобуса, а также 18 пассажирских вагонов новой серии для поездов, которые курсируют с юга на север острова.