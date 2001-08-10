Парковку на южно-сахалинской площади Славы запретят этой ночью

Памятные мероприятия, посвященные годовщине трагедии в Беслане, 3 сентября пройдут в Южно-Сахалинске. В связи с этим в областном центре будут введены временные ограничения для стоянки транспорта, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

С 21.00 2 сентября до 18.00 3 сентября с восточной стороны ул. Горького (площадь Славы) будет запрещена парковка личного транспорта.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям.