Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2019
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Парковку на южно-сахалинской площади Славы запретят этой ночью
11:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Парковку на южно-сахалинской площади Славы запретят этой ночью

Памятные мероприятия, посвященные годовщине трагедии в Беслане, 3 сентября пройдут в Южно-Сахалинске. В связи с этим в областном центре будут введены временные ограничения для стоянки транспорта, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

С 21.00 2 сентября до 18.00 3 сентября с восточной стороны ул. Горького (площадь Славы) будет запрещена парковка личного транспорта.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям.

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