Автобусные шаттлы связали аэропорт с центром Южно-Сахалинска и Дальним

В Южно-Сахалинске рельсовый автобус начал курсировать по прямому маршруту – от ж\д вокзала до станции Христофоровка с остановкой в Хомутово. Там будет осуществляться пересадка в автобусные шаттлы, следующие до аэропорта. С 11 сентября маршрут расширится – точкой отправления станет станция Дальнее-1, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Интермодальный маршрут с использованием нескольких видов транспорта связали с расписанием московских авиарейсов. Сейчас самолеты в Москву вылетают в 11:50 и 15:10, приземляются в Южно-Сахалинске в 09:15 и 12:35.

Из Дальнего рельсовый автобус будет отправляться в 09:23 и 12:43, из Южно-Сахалинска – в 09:34 и 12:54. В Хомутово поезд прибывает в 09:50 и 13:10. В обратном направлении отправление в 10:12 и 13:38, прибытие в Южно-Сахалинск – в 10:27 и 13:53, в Дальнее – в 10:38 и 14:04. Шаттлы будут курсировать из аэропорта каждые 10 минут – с 09:40 до 10:00 и с 13:05 до 13:25.

Накануне в знак окончания перешивки островной железной дороги рельсовый автобус РА-3 отправился в первый демонстрационный рейс.

– Когда полечу в отпуск в сентябре, обязательно воспользуюсь рельсовым автобусом. Не нужно будет тратиться на такси или идти с чемоданом на остановку, где останавливается 63-ий автобус, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Ольга Симонова, ставшая пассажиром демонстрационного рейса.

Всего островной регион получил три новейших рельсовых автобуса. Уже с 1 сентября РА-3 выходят на пригородные маршруты на юге Сахалина: Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Томари, Томари – Холмск, Холмск – Николайчук. В 2020 году закупят еще четыре таких состава. Они свяжут областную столицу с центральными районами.

РА-3 на сегодняшний день не имеют аналогов среди железнодорожного транспорта на Сахалине. В вагонах предусмотрены кондиционер, светодиодное освещение, обеззараживатель воздуха, две санитарные комнаты. За безопасность пассажиров отвечают системы видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации. Рельсовые автобусы способны перевозить порядка 230 пассажиров и способны развивать скорость до 120 километров в час.

Напомним, перешивка островной железной дороги с японского стандарта 1067 миллиметров на общероссийский – 1520 миллиметров – началась еще в 2003 году. Этим летом было принято решение ускорить масштабные работы, и переустройство колеи подошло к финалу.