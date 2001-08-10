Больше 200 сахалинцев приняли участие в восхождении на сопку Маяк в Холмском районе

Три года назад, в конце августа жители холмского села Правда по инициативе начальника территориального отдела Дмитрия Курикалова впервые совершили массовое восхождение на сопку Маяк, посвятив его 71-й годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Интересно, что ранее здесь располагался сигнальный пункт для морских судов с символическим названием «Маяк». И сейчас уже стало доброй традицией не только для правдинцев, но и всех сахалинцев совершать восхождение на сопку и поднимать там Флаг Победы 9 Мая и 2 сентября. Для островного региона 2 сентября - особенная дата, ведь освобождение Южного Сахалина и Курил стало заключительным этапом Второй мировой войны, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии "Единая Россия".

В этом году первичное отделение партии «Единая Россия» села Правда приняло участие в конкурсе общественно-значимых партийных проектов по реализации местных инициатив. Идея правдинских партийцев по развитию туристической инфраструктуры с. Правда, а именно организации туристического маршрута тропы «Маяк» вошла в число 600 проектов – победителей конкурса. Также проект поддержали администрация Холмского городского округа и депутаты Сахалинской областной Думы Игорь Янчук и Дмитрий Пашов, рассказала и.о. секретаря Холмского местного отделения «Единой России» Ирина Киселева.

В соответствии с проектом были проведены работы по ремонту туристической тропы. Вдоль тропы были установлены аншлаги с информацией о животных, обитающих в Холмском районе, указатели, обустроены родник и новая дорожка к нему, деревянный мостик. Появились зоны отдыха с деревянными скамейками и контейнерами для мусора, на самом верху сопки организована зона костра со скамейками, столами, построен домик для смотрителя Маяка.

Несмотря на дождь, в презентации туристической тропы приняли участие почти 200 человек, многие специально приехали из Южно-Сахалинска. Мероприятие стало данью памяти советским воинам, освобождавшим острова в августе 1945 года. В числе участников были депутаты областной Думы Александр Ивашов, Игорь Янчук и Дмитрий Пашов, глава Холмского городского округа Алексей Летечин, холмские юнармейцы. На вершине сопки состоялся торжественный митинг, на котором Флаг Победы подняли Алексей Летечин и заместитель председателя областной Думы Александр Ивашов. Здесь же благодарственными письмами были награждены те, чьими усилиями проект обновления тропы получил воплощение.

- Мы надеемся, что экологическая тропа длиной 2150 м, ведущая на вершину сопки Маяк, будет включена в перечень туристических объектов Сахалинской области. А сама сопка, откуда открывается прекрасная панорама с видом на Татарский пролив, станет одним из мест притяжения туристов в Холмский район, - сказала Ирина Киселева.