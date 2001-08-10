Почти три тысячи первоклассников пришли в школы Южно-Сахалинска

В наступившем учебном году в школы Южно-Сахалинска пришли более 25 тысяч учащихся, в том числе почти три тысячи первоклассников. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации областного центра.

Из 96 первых классов города девять созданы дополнительно за счет строительства корпусов и расширения имеющихся учебных площадей. Так, дополнительные корпуса уже приняли первых учеников школы № 26, гимназий № 1 и 3. Благодаря комплексу мер 11 школ города полностью перешли на обучение в первую смену.

- Это большой прорыв для нас, мы долго ждали и мечтали о новом здании, - сказала Наталья Сиротюк, преподаватель танцев в гимназии №3. - Новые залы и современное оборудование даст много возможностей для развития танцевального, музыкального и театрального искусства для наших детей.

Кадровый состав учебных заведений в этом году пополнили 38 молодых специалистов.

Мэр Сергей Надсадин поздравил педагогов, ветеранов педагогического труда, родителей и школьников с Днем знаний и отметил рост качества образовательных услуг в Южно-Сахалинске. Глава города подчеркнул также, что в ближайшие годы будут построены 11 современных объектов образования. Так, например, в настоящее время продолжается строительство школы в Дальнем, дополнительного корпуса школы № 6, коррекционной школы в Луговом. В стадии проектирования находятся дополнительные корпуса к школе № 19 в Дальнем и школе № 8, а также дополнительное здание для школы № 30.

Кроме этого, концепция развития городской системы образования до 2030 года, которая уже проходит стадию утверждения, по словам Сергея Надсадина, должна стать инновационной.