Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2019
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17:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Российско-японские учения пройдут в акватории залива Анива

Российско-японские учения пройдут в акватории залива Анива

Патрульное судно «Цугару» управления береговой охраны Японии 1-го района прибудет в порт Корсаков. В рамках его визита в акватории залива Анива пройдут двухсторонние совместные российско-японские учения.  

В четверг, 5 сентября, в период с 09.30 до 11.30 жители и гости островного региона смогут посетить российский пограничный сторожевой корабль «Дозорный» и японское патрульное судно «Цугару». Для экскурсии необходимо прибыть в Корсаковский морской торговый порт (ул. Портовая, 10). Передвижение к кораблям будет осуществляться специально выделенными автобусами от памятника экипажу крейсера «Новик», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ.

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