Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2019
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09:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Автобусы Южно-Сахалинска вернулись на прежние маршруты

С сегодняшнего дня, 3 сентября, возобновляется движение автобусов на участке Коммунистического проспекта от пр. Мира до ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске. Соответственно по привычной схеме движения пойдут автобусы № 1,9,18,21,45.

Маршруты №34 и 62 так же будут проходить через открытый для движения участок,а затем №62 двигаться по Комсомольской в южном направлении по своему маршруту, а №34 сворачивать на север и двигаться по ул. Комсомольской, ул. Детской, Алтайскому переулку, выезжать на ул. Горького и далее по своему маршруту, сообщили ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

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