Прокат электросамокатов заработает в Южно-Сахалинске на этой неделе
Презентация первой на Дальнем Востоке муниципальной сети прокатов электросамокатов состоялась в минувшие выходные. Местом для проведения торжественной церемонии стал городской парк Южно-Сахалинска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.
Представленная система проката электросамокатов будет состоять из 100 самокатов и сети парковочных станций, расположенных в разных районах Южно-Сахалинска. На каждой станции предусмотрено 10 парковочных блоков, а также установлены информационные табло, рассказывающие о тонкостях процедуры проката.
Каждый объект работает автономно и не требует наличия дежурного или вахтера. Пользоваться самокатами смогут дееспособные граждане от 16 лет — им потребуется установить на смартфон приложение «Rusharing», привязать к нему банковскую карту и заполнить персональные данные, необходимые для заключения договора. Регистрация займет не более 5 минут. Вооруженный всем этим техническим арсеналом, он сможет разблокировать один из самокатов на парковочной станции, проехать на нем желаемое расстояние, а после сдать его на любом другом "опорном пункте". Система проката будет работать сезонно, с мая по октябрь. В дождь катание на электросамокатах не рекомендовано. В случае повреждений, вандализма или кражи к пользователю в соответствии с договором будут применяться штрафные санкции или взыскиваться ущерб.
- Для нас это еще один важный шаг к созданию комфортной среды в нашем городе, - отметила директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска Елена Завязкина. - Надеемся, что жители и гости нашего города по достоинству воспримут введение муниципальной сети проката и, конечно же, мы приветствуем разумную критику и ждем конструктивных идей от всех участников процесса, чтобы результат порадовал как можно большее число горожан.
В настоящее время идут завершающие работы по настройке программного обеспечения прокатной сети, и уже к концу недели все желающие смогут попробовать новый, для нашего города, вид транспорта.
Местоположение парковочных станций с самокатами, правила пользования и другую информацию можно узнать, скачав приложение "Rusharing" на телефон посредством PlayMarket и AppStore.
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