Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2019
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Парковку на южно-сахалинской площади Славы запретят этой ночью
11:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев зовут на акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдёт в Южно-Сахалинске сегодня, 3 сентября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное агентство по делам молодежи.

В рамках мероприятия в киноконцертном зале «Октябрь» состоится бесплатный показ художественного фильма «Рядом с нами», который затрагивает вопросы экстремизма, агрессии в молодёжной среде, засилья тоталитарных сект и деструктивных новообразований в современном обществе. Картина получила множество наград на российских и международных фестивалях. Начало фильма в 15:00.

Перед кинопросмотром сахалинские волонтёры будут раздавать горожанам тематические листовки. Акция стартует в 14:00 возле ККЗ «Октябрь».

Приглашаются все желающие. 

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