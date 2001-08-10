Южносахалинцев зовут на акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдёт в Южно-Сахалинске сегодня, 3 сентября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное агентство по делам молодежи.

В рамках мероприятия в киноконцертном зале «Октябрь» состоится бесплатный показ художественного фильма «Рядом с нами», который затрагивает вопросы экстремизма, агрессии в молодёжной среде, засилья тоталитарных сект и деструктивных новообразований в современном обществе. Картина получила множество наград на российских и международных фестивалях. Начало фильма в 15:00.

Перед кинопросмотром сахалинские волонтёры будут раздавать горожанам тематические листовки. Акция стартует в 14:00 возле ККЗ «Октябрь».

Приглашаются все желающие.