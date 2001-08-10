Урок ОБЖ провели на открытом воздухе в Южно-Сахалинске
На южно-сахалинском стадионе «Космос» состоялся открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности для школьников. В мероприятии приняли участие более 300 учащихся младших классов городских школ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.
Программа информационно-обучающего занятия включала в себя 5 станций, по которым школьники передвигались согласно путевому листу. Прохождение этапов предусматривало ответы на вопросы и решение задач в области безопасности на воде, в быту и при пожаре, а также демонстрацию практических навыков оказания доврачебной помощи. Кроме того, дети играли в настольную игру, посвящённую правилам безопасности, позволяющую в доступной форме усвоить правила поведения в различных ситуациях. Получившие пять отметок об успешном прохождении станций награждались призами.
Всё время урока действовала выставка пожарно-спасательной техники, где участники могли изучить представленные образцы и сфотографироваться на память о необычном уроке под открытым небом.
«В начале каждого учебного года МЧС России организует для школьников открытые уроки по безопасности. Мы понимаем, что доводить информацию об осторожном обращении с огнем и правилах безопасности на воде нужно с раннего возраста. Детям интересно, они хорошо это воспринимают. Какие-то знания даже передают родителям, родственникам и знакомым. Поэтому цель мероприятия - довести правила безопасного поведения именно до детей», - рассказал замначальника Главного регионального управления МЧС Вячеслав Мурнаев.
Акция проводится в рамках проведения Всероссийского открытого урока ОБЖ по подготовке детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций. Кроме упомянутого открытого урока на стадионе, занятия также прошли и во всех общеобразовательных учебных учреждениях и ряде пожарно-спасательных подразделений островного региона.
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