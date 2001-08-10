Больше половины жителей Сахалинской области с дипломами задумываются о втором высшем образовании. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу исследований HeadHunter.

По данным компании, 74% соискателей Сахалина имеют хотя бы одно высшее образование – таковы данные анализа резюме, размещенных в регионе за последний год. Еще 6% – люди с неполным высшим. Среднее специальное образование имеют 15% сахалинцев, а оставшиеся 5% указали в резюме лишь среднее.

Распределение соискателей по уровню образования существенно меняется в зависимости от профессиональных сфер. Так, людей с высшим образованием больше в сферах «Юриспруденция» (94%), «Спорт, красота» (100%), «Закупки» и «Бухгалтерия, финансы» (93%). Соискатели с незаконченным высшим образованием чаще встречаются в профессиональных областях «Туризм, рестораны» (16%), «Автомобильный бизнес» (12%) и «Продажи» (12%). Среднее специальное образование чаще указывают в резюме соискатели сфер «Автомобильный бизнес» (69%), «Домашний персонал» (38%) и «Рабочий персонал» (57%)*.

При этом, по данным опроса соискателей, который провела служба исследований HeadHunter, среди тех сахалинцев, кто имеет только одно высшее образование, 15% однозначно хотели бы получить второе высшее, 41% - скорее да, чем нет, 25% - скорее нет и лишь 8% - однозначно не хотели бы вновь оказаться в роли студента. Доля тех, кто заинтересован во втором высшем образовании, больше всего среди представителей строительной и медицинской сфер (по 68%). Те, кто не хочет получать второй диплом, чаще встречаются в сфере «ИТ, интернет» (42%).