«Азбуку безопасности» изучили островные школьники в библиотеке
Сотрудники регионального центра президентской библиотеки им. Ельцина провели для школьников урок «Азбука безопасности», чтобы почтить память погибших в террористических акциях. Об этом передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.
Начиная с 2005 года, 3 сентября официально считается в России Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Школьникам напомнили о самых масштабных террористических актах, произошедших в мире: трагические события в городе Беслан 2004 года, «теракт на Дубровке» 2002 года, 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и другие. Участникам мероприятия показали фильм о погибших героях, которые участвовали в антитеррористических акциях.
Приглашенный гость – сотрудник областного управления МВД Евгений Чернышевский, рассказал ребятам, как распознать вербовщиков и их методы психологического воздействия, объяснил, как не поддаться на террористическую агитацию и какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения материалов экстремистского характера в социальных сетях и мессенджерах.
Все присутствующие получили подробные брошюры о правильном поведении в случае террористического акта. В завершении мероприятия ребята выпустили в небо белые воздушные шары в память о жертвах террористических актов.
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