Министр науки РФ встретился с сахалинским научно-студенческим сообществом

Встречу с сахалинским научно-студенческим сообществом провёл министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, чтобы из первых уст услышать об имеющихся проблемах, обозначить возможные решения, перспективы развития научно-исследовательской деятельности. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахГУ.

– Нам есть над чем поработать, чтобы ребята, которые имеют знания, видели своё будущее связанным с Сахалином, а университет позволял бы эти знания серьёзным образом развивать, – обозначил свою позицию министр. – Чтобы не только у первокурсников глаза горели ярче, но и чтобы и к четвёртому году обучения глаза горели не меньше, чтобы интерес к развитию только нарастал.

В числе поднятых на встрече вопросов был затронут показатель публикационной активности. Преподаватели СахГУ указали на то, что пользование такими информационными базами данных, как Web of Science или Scopus, затруднено из-за высокой стоимости.

По словам министра, сегодня уже около 400 организаций пользуются подписками к базам данных – эту работу организуют Государственная публичная научно-техническая библиотека и Российский фонд фундаментальных исследований. Охват ежегодно увеличивается, вообще же стоит задача сделать национальную подписку, которая была бы фактически бесплатной для тех, кто работает в российских научных образовательных организациях. Предполагается в том числе формирование коллективных точек доступа, чтобы можно было через один IP-адрес изучать необходимые материалы в библиотеке.

Что же касается платных публикаций, то здесь стоит вопрос повышения качества редакционных коллегий, чтобы ещё не менее 200 российских журналов вошли в эти международные базы научного цитирования.

– Если это статья высокого качества, её читают во всём мире и цитируют. А если берём в номер статью не очень серьёзную, соответственно к нам и отношение такое будет. За хорошие статьи издатель доплачивает авторам, за не очень хорошие часто требует доплатить деньги. Поэтому действовать мы должны в логике ответственности: качественная публикация всегда найдёт своего издателя, – заключил М. Котюков.

Прозвучал также вопрос о возможности грантовой поддержки подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации для вузов и научных организаций. Известно, что для жителей отдалённых регионов подготовка к защите кандидатской диссертации требует немалых материальных затрат – на авиабилеты, проживание, публикации в журналах и многое другое.

– Такая программа запускается уже буквально прямо сейчас, – сообщил в ответ министр. – Первые 1,5 тысячи грантов для поддержки аспирантов мы отобрали на площадке Российского фонда фундаментальных исследований. Но обязательным требованием является выход на защиту – то есть те организации и научные руководители, которые сейчас получат гранты, но до защиты аспирантов не доведут, в следующих программах участвовать уже вряд ли смогут.

Далее программа будет ежегодно расширяться. Поддержка молодых учёных должна быть рассчитана на период в два года, как правило, со второго года аспирантуры. Размер помощи рассчитывался так, чтобы постоянный доход аспиранта составлял примерно 35 тысяч рублей в месяц – правда, это средняя цифра по России, а в действительности применяется региональная дифференциация.

От объединённого совета обучающихся СахГУ поступил вопрос о внедрении стартапов вместо выпускной квалификационной работы. Такая идея обсуждалась недавно на образовательном интенсиве «Остров 10-22».

Министр выразил поддержку подобным практикам, которые уже реально используются в некоторых вузах. Если выпускник смог запустить организацию, получить патент, подготовить хорошую научную статью – это в принципе показывает его уровень подготовки.

Непростую тему подняли представители Дальневосточного геологического института. Его сахалинский филиал ежегодно принимает к себе студентов как сахалинских, так и материковых вузов, которые проходят практику, вместе с научными сотрудниками готовят научные публикации, которые ложатся в основу их дипломных работ и будущей карьеры. Однако приехать работать на Сахалин молодым сотрудникам не даёт пресловутый жилищный вопрос.

– Мы сейчас по поручению председателя Правительства РФ готовим дополнение в федеральную целевую программу «Жилище», в которой должны быть решены по меньшей мере три направления: во-первых, продолжение программы предоставления жилищных сертификатов, во-вторых, строительство и приобретение жилья, которое будет служебным, в-третьих – развитие жилищно-строительных кооперативов, – перечислил Михаил Котюков.

Эта программа должна быть ориентирована на тех 35 тысяч исследователей, которые по планам правительства должны прийти в науку в ближайшие пять лет. Соответственно, необходимо решать вопрос, где эти люди будут жить. Уже в следующем году предполагается в два раза нарастить объёмы выдачи сертификатов, будут просчитываться комплексы мер по строительству и по кооперативам.

Прозвучала информация о том, что помимо федерального служебного жилищного фонда, молодые учёные смогут претендовать и на арендное жильё, которое сегодня создаётся в Сахалинской области для учителей. Переговоры об этом ведутся с островными властями.

После встречи с научным сообществом министр Котюков отправился в институт естественных наук и техносферной безопасности Сахалинского государственного университета. Там ему показали несколько лабораторий центров: лаборатория нобелевских лауреатов, физико-химическая лаборатория, лаборатория электробезопасности лаборатория гистологических исследований, лаборатория Cisco, лаборатория образовательной робототехники. Завершилось знакомство с островным университетом в учебно-археологическом музее вуза. После этого Михаил Котюков посетил специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН.