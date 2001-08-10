Движение в районе перекрестка Пуркаева - Комсомольская ограничат

Ограничение движения по двум полосам ул. Пуркаева в районе пересечения с ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске по техническим причинам продлено до вечера 9 сентября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Напомним, в рамках муниципального контракта на ул. Пуркаева подрядчик продолжает работы по реконструкции коллектора ливневой канализации. Изначально планировалось отремонтировать 15-метровый участок напротив жилого дома №41 по ул. Пуркаева до вечера 3 сентября. По техническим причинам работы пришлось продлить на неделю.

По окончании работ подрядчик восстановит нарушенное дорожное полотно.