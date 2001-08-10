Сахалинские пожарные будут тренироваться на уникальном оборудовании
Сахалинская область получила три новые теплодымокамеры. Учебные комплексы «ГРОТ» предназначены для имитации обстановки, максимально приближенной к реальной при тушении пожаров. Их разместят в пожарных отрядах Тымовского, Углегорского и Долинского районов для тренировки звеньев газодымозащитной службы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Комплекс «ГРОТ» располагается в стандартном контейнере. Он оборудован тренажером «Лабиринт», который может задавать маршруты, имитирующие различную планировку помещений. Здесь есть и перепады высот, стеснённость пространства, тупиковые зоны.
– Изменить условия преодоления маршрута можно за считанные секунды. При этом существует минимум 50 вариантов прохождения комплекса, что положительно влияет на следующие тренировки газодымозащитников, – рассказал оператор тренировочного комплекса Владимир Шумилов.
В учебном комплексе есть и система видеонаблюдения. Записанные в ходе тренировок материалы могут использоваться для разбора ошибочных действий в работе пожарных.
Также устройство оборудовано системами вентиляции, освещения, дымовых и звуковых эффектов. Их использование обеспечивает психологическую подготовку пожарных.
– Надо быть заранее готовым к действиям в опасных условиях, потому что в нашей работе нет права на ошибку. Тренировки позволяют чувствовать себя увереннее в чрезвычайной ситуации, при пожаре и задымлении в замкнутых пространствах, – поделился пожарный Александр Терлецкий.
Правительство Сахалинской области сегодня уделяет особое внимание материально-техническому оснащению противопожарной службы. В конце прошлого года на средства регионального бюджета была закуплена беспрецедентная партия новейшего оборудования для огнеборцев общей стоимостью 90 миллионов рублей.
Это 16 видов спасательных приборов и амуниции, в частности, 115 комплектов теплоотражающей одежды, 275 противопожарных ранцев, 217 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, 13 тепловизоров, 5 переносных дымососов, 15 пневматических прыжковых устройств, 34 манекена-тренажера для спасателей. В конце января региональные власти закупили четыре новых снегоболотохода для оказания помощи в доставке людей и грузов в тяжелых дорожных и климатических условиях. Также до конца года в селах Углезаводск и Восточное возведут два новых пожарных депо для огнеборцев.
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