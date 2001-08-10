Сахалинская область представила свой потенциал на ВЭФ-2019

Сахалинская область представила свой потенциал на выставке «Улица Дальнего востока». Мероприятие проходит в рамках пятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Старт ему накануне дал зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

ВЭФ, который ежегодно проходит во Владивостоке на острове Русском, стал эффективной площадкой для взаимодействия российского и международного бизнеса, заключения крупных инвестиционных контрактов и меморандумов о сотрудничестве. В его рамках осуществляется подписание соглашений между руководителями регионов, компаниями и институтами развития бизнеса.

– Благодаря форуму жители других российских регионов и стран понимают, за что мы любим Дальний Восток, почему мы в него верим, – сказал на открытии мероприятия Юрий Трутнев. – Сегодня в макрорегионе строятся сотни новых предприятий, в экономическое развитие пришло более 600 миллиардов инвестиций. А это значит, будут строиться новые школы, больницы, дома. Значит, будут лучше жить люди.

Юрий Трутнев лично посетил сахалинский павильон, где познакомился с представленными экспозициями. Представил павильон председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Презентационная площадка в этом году разделена на четыре зоны. Это «экономика и инвестиции», «нефтегазовый комплекс», «туризм и отдых», а также кафе. В павильоне посетители могут познакомиться с инвестиционным, туристическим и рекреационным потенциалом Сахалина и Курил.

– Участие Сахалинской области в Восточном экономическом форуме и на выставке «Улица Дальнего Востока» – это прекрасная возможность представить острова на федеральном и международном уровне, привлечь в регион новых инвесторов, увеличить внешний туристический поток, – отметил Алексей Белик.

Сектор «экономика и инвестиции» представляет достижения и потенциал региона. Так, Сахалинская область заняла первое место в ДФО по уровню объема валового регионального продукта на душу населения, объему внешнеторгового оборота, отгруженных товаров собственного производства и накопленных иностранных инвестиций. Посетители могут узнать, как развивалась островная экономика в последние пять лет. На стендах представлена информация по основным экономическим показателям и обозначены перспективы их роста.

В этой части павильона также можно познакомиться с информацией о реализации нацпроектов в Сахалинской области и перспективными направлениям предпринимательской деятельности на островах. Это рыбная промышленность, сельское хозяйство, строительство и многие другие.

Одна из компаний-участниц для наглядности представила макет модульного дома, на производстве которых она специализируется. Такими строениями заинтересовались владельцы дальневосточных гектаров. Другая компания, ориентированная на оказание медицинских услуг, привезла собственные лечебные грязи и минеральную воду, которые могут протестировать все гости.

Также в зоне «экономика и инвестиции» можно узнать о работе институтов развития бизнеса Сахалинской области, получить консультацию по собственному проекту и даже получить заем. Украшают этот сектор павильона макеты судов, которые работают на линии Ванино-Холмск и Сахалин-Курилы, а также экспозиция из цветов в форме волны.

Рядом, в зоне «нефтегазовый комплекс», о своих проектах рассказывают представители крупных профильных островных предприятий. Здесь можно не только узнать о реализации крупных нефтегазовых проектов, но и увидеть макет крупнейшей в России морской буровой платформы, а также почувствовать себя в роли оператора бурения скважин с помощью кресла виртуальной реальности.

За пределами павильона, на расположенном рядом озере, размещён макет газовоза, полностью повторяющий свой реальную технику.

Зона «туризм и отдых» расположена в квадросфере, которая демонстрирует новый вид кэмпинга. Эта конструкция легко устанавливается, она экологична и эргономична. Здесь можно покататься на горнолыжном тренажере по виртуальным трассам и посмотреть на Сахалин с высоты птичьего полёта с помощью симулятора параплана.

Четвёртую зону – кафе – расположили на открытой террасе. Она пользуются большой популярностью среди гостей выставки. Посетителям павильона предлагается продегустировать напитки с интересными названиями. Например, кофе «Чёрный сахалинский», или «Айс Карафуто». Развлекают гостей сахалинские музыканты и танцевальные коллективы.

В этом году островное правительство приняло решение оставить прошлогодний сахалинский павильон. Напомним, он был признан лучшим на выставке «Улица Дальнего Востока - 2018». В него добавили несколько элементов. Конструкция выполнена в виде двух волн, и теперь в одну из них «ныряет» кит, а другую – стилизовали под парусник.

Кроме того, в этом году почетным гостем сахалинского региона стал Сергей Жигунов, президент сахалинского фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины».