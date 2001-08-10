Новый культурно-деловой центр появится в Корсакове

В Корсакове построят культурно-деловой центр с кинозалом. По мнению областных властей, современный многофункциональный объект откроет новые возможности для отдыха корсаковцев, а также будет способствовать активизации безнес-сообщества, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Главным объектом посещения в районе стал Корсаковский торговый порт, однако вопросы развития городской инфраструктуры не остались без внимания главы региона.

– О строительстве культурно-делового центра меня спрашивали во время рабочих встреч с жителями района, писали об этом в соцсетях. Все очень ждут его. К тому же Корсаков – крупный островной город, и ему нужны новые места притяжения жителей. А такой современный объект положительно сказался бы на развитии культурной и деловой среды в районном центре, – сказал Валерий Лимаренко.

Правительству области и руководству муниципалитета было дано поручение проработать возможность строительства объекта. Проект многофункционального центра уже готов, участок под него подобран: учреждение предлагают возвести на месте бывшего кинотеатра «Союз» (по улице Краснофлотской).

Планируется, что это будет четырехэтажное здание площадью 3500 кв. метров в виде корабля. Его можно условно разделить на три корпуса, для каждого из которых предусмотрен отдельный вход. В них будут размещаться сразу несколько социально важных объектов, включенных в концепцию развития Корсаковского района.

Основное строение займут кинозал с детской игровой зоной и фудкортом, а также зал для торжественных мероприятий площадью 340 кв. метров.

Другой корпус носит условное название «Бизнес-инкубатор»: здесь начинающие предприниматели смогут арендовать помещения на льготных условиях. Основным условием размещения в «инкубаторе» является реализация бизнес-идей на территории района.

Также рядом со зданием запроектирована парковка на 100 автомобилей.