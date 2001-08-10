Восемь юных сахалинцев поступили в новосибирскую школу для одаренных детей
Первый звонок для новых учеников специализированного учебно-научного центра при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известного как новосибирская физматшкола прозвенел Академгородке. Этим летом в школу-интернат для одаренных детей поступили около 300 школьников со всей России, среди них — восемь сахалинских старшеклассников. Впервые проживание в интернате будет для них бесплатным, передает ТИА "Острова" со ссылкой на учебный центр.
СУНЦ НГУ дает образование ученикам 9-11 классов, увлеченным точными и естественными науками. Попасть в СУНЦ НГУ можно, пройдя трехнедельное обучение в летней школе и сдав по ее окончанию итоговые экзамены. В свою очередь, в летнюю школу приглашают призеров и победителей школьных олимпиад, лучших учеников Заочной школы (работает на базе СУНЦ), также можно приехать в качестве вольнослушателя и сдать вступительные экзамены.
В этом году летняя школа стала самой масштабной по количеству участников — в новосибирский Академгородок приехали 740 детей из России и зарубежных стран. По словам ректора Новосибирского госуниверситета Михаила Федорука, конкурс в СУНЦ НГУ также был высоким: поступить смогли менее половины всех учеников Летней школы — 290 человек. Восемь новых учеников приехали в Новосибирск из Сахалинской области: Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова и Шахтерска. Это призеры Всесибирской олимпиады школьников, которую проводит СУНЦ НГУ, Всероссийской олимпиады школьников по физике и биологии, лучшие ученики Заочной школы СУНЦ НГУ.
Еще до открытия Летней школы приятным сюрпризом для родителей ее учеников стала новость о федеральном гранте, который выиграл СУНЦ НГУ. Средства, полученные от государства, позволили на ближайшие три года отменить родительскую плату за питание и проживание учеников (ранее она составляла 133 тысячи рублей в год). С осени 2019 года не будут платить за интернат все дети — граждане России и стран Таможенного союза.
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