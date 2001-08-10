Четвертый участок Компроспекта закроют на капремонт в Южно-Сахалинске
С завтрашнего дня, 5 сентября, на капитальный ремонт закрывается четвертый, последний, участок Коммунистического проспекта от Спортивного проезда (жилой дом №19) до ул. Горького. Одновременно для движения с четверга будет открыт участок от ул. Комсомольской до Спортпроезда, передает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Напомним, в рамках муниципального контракта в нынешнем году подрядной организации предстоит капитально отремонтировать участок Компроспекта от пр. Мира до пл. Славы. Работы разделили на несколько этапов. Первым в порядок привели участок от пр. Мира до Сахалинского областного суда. Полностью капремонт Компроспекта от пр. Мира до пл. Славы завершатся в декабре 2019 года. В планах на 2020 год — привести в порядок участок Компроспекта от пр. Мира до ул. Вокзальной.
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