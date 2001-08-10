Жителей Южно-Сахалинска научат готовить готовить рыбный дуэт
Брускету из лосося и рыбный дуэт из лосося и минтая на подушке из шпината в сливочном соусе научат готовить всех желающих. Завтра, 5 сентября, в рамках пятого гастрономического фестиваля «Остров-рыба» состоится бесплатный кулинарный мастер-класс. Он откроет деловую и образовательную часть фестиваля. Площадкой для проведения мероприятия станет открытая кухня супермаркета «Первый семейный» по адресу: ул. Есенина, 11, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской мэрии.
- Юбилейный фестиваль расширил как временные границы, так и содержательную часть. В течение августа в городе проходил гастрономический марафон «Дары морей», сейчас начинается деловая программа, - рассказывает директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова. - В команду фестиваля вошли многие предприятия общественного питания областного центра, сетевые супермаркеты. Первая розничная компания решила представить свое видение и эстетику подачи блюд из традиционных видов рыб.
Основой блюд для мастер-класса станут сахалинский лосось и камбала. Шеф-повар Первой розничной компании Константин Акантьев раскроет секреты приготовления простых и одновременно изысканных рыбных блюд, которые сможет повторить даже начинающая домохозяйка. После состоится дегустация.
Еще одним сюрпризом для зрителей мастер-класса станет присутствие почетных гостей, уже вошедших в историю фестиваля. Президент Национальной гильдии шеф-поваров Александр Филин и шеф-повар ресторана «Мясо&Рыба» (г. Москва) Сергей Лобачев выступят в качестве приглашенных экспертов и проведут автограф-сессию для поклонников.
Начало мастер-класса в 17.30.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:00 29 Августа Пенсионер сбил пешехода в Южно-Сахалинске
12:00 29 Августа Артисты Чехов-центра покажут новый спектакль в автобусе
10:30 29 Августа Современные жилые кварталы появятся в Южно-Сахалинске
- 13:00 30 Августа Минимальную пенсию повысили в Сахалинской области
10:30 5 Августа Сахалинцам предлагают показать своё видение мира через объектив камеры
10:44 6 Августа Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Мои острова - моё будущее
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?