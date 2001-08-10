Жителей Южно-Сахалинска научат готовить готовить рыбный дуэт

Брускету из лосося и рыбный дуэт из лосося и минтая на подушке из шпината в сливочном соусе научат готовить всех желающих. Завтра, 5 сентября, в рамках пятого гастрономического фестиваля «Остров-рыба» состоится бесплатный кулинарный мастер-класс. Он откроет деловую и образовательную часть фестиваля. Площадкой для проведения мероприятия станет открытая кухня супермаркета «Первый семейный» по адресу: ул. Есенина, 11, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской мэрии.

- Юбилейный фестиваль расширил как временные границы, так и содержательную часть. В течение августа в городе проходил гастрономический марафон «Дары морей», сейчас начинается деловая программа, - рассказывает директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова. - В команду фестиваля вошли многие предприятия общественного питания областного центра, сетевые супермаркеты. Первая розничная компания решила представить свое видение и эстетику подачи блюд из традиционных видов рыб.

Основой блюд для мастер-класса станут сахалинский лосось и камбала. Шеф-повар Первой розничной компании Константин Акантьев раскроет секреты приготовления простых и одновременно изысканных рыбных блюд, которые сможет повторить даже начинающая домохозяйка. После состоится дегустация.

Еще одним сюрпризом для зрителей мастер-класса станет присутствие почетных гостей, уже вошедших в историю фестиваля. Президент Национальной гильдии шеф-поваров Александр Филин и шеф-повар ресторана «Мясо&Рыба» (г. Москва) Сергей Лобачев выступят в качестве приглашенных экспертов и проведут автограф-сессию для поклонников.

Начало мастер-класса в 17.30.