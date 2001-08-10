Пункт для управления космическими аппаратами построят в Поронайске

Трассовый измерительный пункт (ИП) «Сахалин» построят в Поронайске к концу 2022 года, сообщает RosTender.info. Он предназначен для приема и передачи измерительной информации с ракет-носителей и космических аппаратов, а также для управления космическими аппаратами, запускаемыми с российского космодрома «Восточный».

На территории будущего пункта связи будет построен универсальный технологический модуль, установлены 2 антенные системы АС-М и АС ТНА 12-М, земная станция спутниковой связи, командно-измерительные системы КИС «Клен» и «Клен-Р», а также гостиница для сотрудников и комплекс служебных зданий.

Дирекция космодрома объявила тендер на возведение объекта. Стоимость строительства оценивается в 2 млрд 436 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимаются до 27 сентября, а 9 октября конкурсная комиссия выберет победителя.