Почти 180 южносахалинцев привились от гриппа за один день

Вакцинацию в мобильных пунктах в Южно-Сахалинске за день прошли 178 человек. Любой желающий может сделать прививку от гриппа и пневмококковой инфекции на площадях Ленина и Победы. До 15 сентября пункты будут работать ежедневно, с 12 до 17 часов. Одновременно представители центра здоровья предлагают пройти скрининговое обследование, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского минздрава.

На площади Ленина пункт вакцинации разместился в модульном комплексе. Уже в полдень к нему стали подходить жители и гости областного центра. Многие люди такие прививки делают ежегодно, чтобы защитить себя во время опасного сезона.

- Каждый год прохожу вакцинацию, не люблю болеть. У меня трое детей, они тоже прививки делают, побочных реакций не наблюдали, – рассказала жительница областного центра Наталья Плотникова.

При наличии желания и времени можно задержаться в мобильных пунктах, пройти медосмотр, выявить факторы риска к развитию различных заболеваний.

Прививки от гриппа можно сделать и в поликлиниках, вакцина поступила во все медучреждения. Запланированы выезды на предприятия, в учебные и дошкольные учреждения. Всего в этом году планируется охватить вакцинацией 245 тысяч жителей Сахалина и Курил.