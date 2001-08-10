ВТБ и СКФ «Сфера» подписали соглашении о развитии туризма на Сахалине
Накануне, 4 сентября, в рамках Восточного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Строительно-коммерческая фирма «Сфера» Андрей Залпин подписали соглашение о сотрудничестве и развитии туризма в Сахалинской области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.
Банк рассматривает возможность открытия кредитной линии на 600 млн рублей на финансирование строительства апарт-отеля, входящего в ТОСЭР «Горный Воздух» в городе Южно-Сахалинск. Проект реализуется в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Общая стоимость оценивается в 1,2 млрд рублей. Плановый срок завершения строительства — 2 квартал 2020 года.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «В сегменте СМБ банк анализирует потребности клиентов, чтобы для решения их задач предложить только эффективные и своевременные инструменты. Соглашение о сотрудничестве — очередной шаг в сторону укрепления плодотворных отношений с местными предприятиями. Банк обладает большим опытом в финансировании девелоперских компаний. Уверены, что совместно с компанией «Сфера» мы сможем внести значительный вклад в развитие туристической привлекательности Сахалина».
«Мы работаем на Сахалине 30 лет. За это время мы построили несколько жилых кварталов, а также в рамках муниципальных программ Сахалинской области возвели несколько социально-значимых инфраструктурных объектов. ВТБ является одним из основных наших партнеров в развитии бизнеса. Мы уверены в своих планах с поддержкой такого банка. Надеемся, наш коттеджный комплекс, который расположится на территории горнолыжного курорта, будет пользоваться большой популярностью среди любителей активного отдыха», — прокомментировал генеральный директор ООО «Строительно-коммерческая фирма «Сфера» Андрей Залпин.
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