Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2019
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Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
15:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Росреестр расскажет, как подать документы в электронном виде

В предстоящий вторник, 10 сентября, региональный филиал Росреестра проведёт «горячую линию» на тему: «Состав документов для постановки на кадастровый учет, подача документов в электронном виде». Она пройдет с 10:00 до 12:00, звонков ждут по телефону 8-900-427-27-56.

В «горячей линии» островитян проконсультируют по наличию либо отсутствию необходимости уточнения местоположения границ земельных участков, а также пакету документов, необходимых для поставки на кадастровый учет, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

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