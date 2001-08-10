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15:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Росреестр расскажет, как подать документы в электронном виде
В предстоящий вторник, 10 сентября, региональный филиал Росреестра проведёт «горячую линию» на тему: «Состав документов для постановки на кадастровый учет, подача документов в электронном виде». Она пройдет с 10:00 до 12:00, звонков ждут по телефону 8-900-427-27-56.
В «горячей линии» островитян проконсультируют по наличию либо отсутствию необходимости уточнения местоположения границ земельных участков, а также пакету документов, необходимых для поставки на кадастровый учет, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Росреестра.
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