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17:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Молодой курильчанин слил 200 литров "дизеля" с эскаватора
Вчера, 4 сентября, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Южно-Курильскому району задержали 23-летнего местного жителя. Парень подозревается в краже.
Полицейские установили, что около пяти утра подозреваемый приехал на своей машине к общежитию, во дворе которого был припаркован экскаватор. При помощи резинового шланга он слил дизельное топливо из бака, которым сначала заправил свой автомобиль, а затем заполнил семь канистр. В итоге он похитил 200 литров топлива. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Большая часть похищенного изъята, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное УМВД.
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