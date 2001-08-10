Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2019
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Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
17:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре

Два участка улицы Сахалинской в областном центре будут закрывать по очереди на время ремонтных работ. Подрядчику предстоит выполнить капремонт сетей водоснабжения и водоотведения. На время проведения работ потребуется перекрыть движение автотранспорта, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

Так, с 20.00 6 сентября до 7.00 9 сентября закроют для проезда участок ул. Сахалинской в районе дома № 36. Объезд личного и общественного транспорта будет осуществляться по ул. Невельской через ул. Дзержинского и ул. Чехова.

С 20.00 13 сентября до 7.00 16 сентября на время работ закроют участок ул. Сахалинской в районе дома № 45. Объезд личного и общественного транспорта будет осуществляться по ул. Хабаровской через ул. Чехова и ул. Амурскую.

Водителям личного и пассажирам общественного транспорта необходимо учитывать эту информацию, отмечают в мэрии.

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