Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2019
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20:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей

В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей

5 сентября сотрудники администрации Южно-Курильского городского округа провели акцию «Чистый берег». Они убрали мусор на побережье озера Лагунное. В субботнике приняли участие более 25 человек.

«Такие акции проводятся у нас регулярно, ежегодно. Весной, после таяния снега, мы проводим месячник по благоустройству. Наводим порядок во всех общественных местах, местах отдыха во всех населенных пунктах и за их пределами», - рассказала начальник управления ТЭК и ЖКХ Ольга Кирина.

А завтра, 6 сентября, запланировано проведение акции «Лес Победы». Сотрудники администрации, депутаты районного Собрания, члены общественных организаций, волонтеры посадят деревья на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Афалина».

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