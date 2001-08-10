В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
5 сентября сотрудники администрации Южно-Курильского городского округа провели акцию «Чистый берег». Они убрали мусор на побережье озера Лагунное. В субботнике приняли участие более 25 человек.
«Такие акции проводятся у нас регулярно, ежегодно. Весной, после таяния снега, мы проводим месячник по благоустройству. Наводим порядок во всех общественных местах, местах отдыха во всех населенных пунктах и за их пределами», - рассказала начальник управления ТЭК и ЖКХ Ольга Кирина.
А завтра, 6 сентября, запланировано проведение акции «Лес Победы». Сотрудники администрации, депутаты районного Собрания, члены общественных организаций, волонтеры посадят деревья на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Афалина».
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