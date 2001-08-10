Расписание южно-сахалинского маршрута №22 подстроят под школьников

Расписание автобусного маршрута №22 подстроят под школьников Южно-Сахалинска. Напомним, он был запущен как дачный в начале августа по просьбам горожан. Автобусы ходят из областного центра через СНТ, расположенные в районе улиц Лермонтова, Памятной и Холмской, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Автобус курсирует ежедневно и совершает 9 рейсов от железнодорожного вокзала по следующему расписанию: 7.00, 8.05, 9.10, 10.15, 13.00, 14.05, 16.45, 17.50, 19.00.

Нареканий и жалоб от пассажиров по вопросам работы маршрута не поступало. На маршруте действует льготный проезд по картам школьника и социальным транспортным картам.

С началом учебного года автобусом № 22 стали активно пользоваться школьники, проживающие в СНТ. В связи с этим от горожан поступили обращения с просьбой скорректировать расписание, поскольку многим детям приходится добираться до школ с пересадкой на остановке «Комсомолец».

В настоящее время администрация Южно-Сахалинска совместно с инициативной группой, состоящей из председателей СНТ, рассматривает данный вопрос. Расписание будет скорректировано в ближайшие дни.

Также принято решение, что с завтрашнего дня (6 сентября 2019) дети, проживающие в СНТ, могут по картам школьника бесплатно ездить на автобусах № 222 и 333, которые связывают села Троицкое и Новотроицкое Анивского района с Южно-Сахалинском. Кондукторы и водители проинформированы.

Что касается проезда на автобусах № 117, 222 и 333 в школы Южно-Сахалинска детей из Троицкого и Новотроицкого: по информации анивской администрации, для них с 1 сентября также действует льготный проезд по предъявлению соответствующей справки. По всем вопросам необходимо обращаться в анивский отдел образования по телефонам: 40-386, 41-149 (код города 42 441).