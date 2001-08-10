Электросамокаты для проката протестировали на безопасность в Южно-Сахалинске

Первая партия электросамокатов для Южно-Сахалинска прошла тестирование на безопасность эксплуатации. В течение нескольких часов директор АНО «Наш город» Василий Вишневский, специалисты администрации областного центра и волонтеры проводили обкатку 15-килограммовых агрегатов на улицах, чтобы лично убедиться в их надежности и готовности дорожной инфраструктуры к нововведениям, передает ТИА "Острова" со ссылкой на городскую администрацию.

Пилотный проект властей Южно-Сахалинска по использованию электросамокатов как альтернативы велосипедным и пешим прогулкам, а также общественному транспорту направлен на повышение комфорта жителей. Напомним, областной центр первым в России запускает муниципальный прокат этого вида техники.

Подрядчик, занимающийся установкой базовых зарядных станций, самостоятельно определил места их размещения в городской черте с учетом предполагаемой востребованности маршрутов. Установки автономные, поэтому их монтаж и демонтаж не требует усилий. Расположение объекта можно изменить в зависимости от предпочтений и — самое главное — с учетом безопасности жителей.

Проведенное тестирование подтвердило, что пока ситуация в городе не позволяет говорить о наличии связанных маршрутов на его территории. Например, на некоторых участках из-за парковок у магазинов тротуары недостаточно широкие. Дискомфорт при передвижении на самокате может создавать и тротуарная плитка.

По результатам обследования первоначальная схема расстановки зарядных станций будет скорректирована. Четыре станции установят на входах в городской парк. Уже на этой неделе жители и гости Южно-Сахалинска смогут не только пройтись, но и прокатиться по его уютной территории. Специалисты напоминают: управлять электросамокатом можно с 16 лет. Важно помнить не только о собственной безопасности и использовать экипировку (шлем, налокотники, наколенники), но и о безопасности других людей. Это особенно актуально в парке — одном из излюбленных мест массового отдыха в областном центре.

Еще одна станция для зарядки самокатов будет работать на площади Ленина. Сеть тенистых аллей и прохлада фонтанов сделают прогулку максимально приятной. Однако не стоит забывать об интенсивном движении по периметру площади и в обязательном порядке соблюдать правила безопасности.

Также станции будут ждать любителей альтернативных средств передвижения у ТЦ «Плаза» и «Янтарь», у спортивного комплекса «Кристалл», на перекрестках ул. Горького — Больничная и пр. Мира — пр. Победы.

Директор АНО «Наш город» Василий Вишневский подчеркнул, что пока работа всех станций будет вестись в тестовом режиме. Параллельно начнется изучение спроса населения разных микрорайонов на такой вид услуг, как прокат электросамокатов. Данные будут использоваться при благоустройстве городской территории для обеспечения связанности маршрутов.