«Абилимпикс» в четвертый раз стартовал на Сахалине

IV чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» стартовал накануне на Сахалине. Участие в нем принимают более 120 конкурсантов в возрасте от 14 до 65 лет из разных районов области. Все они - люди с ограниченными возможностями здоровья. Свои умения и навыки участники соревнований покажут в 19 компетенциях, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В этом году конкурсные соревнования организованы на четырех образовательных площадках Южно-Сахалинска и в поселке Тымовское на базе Сахалинского политехнического центра № 2. Участники будут показывать навыки в различных ремеслах: столярное и гончарное дело, вязание спицами, бисероплетение, вышивание, а также в профессиональных навыках маляра, портного, повара. Работу конкурсантов оценят 98 экспертов..

Александр Булыгин из Тымовского на чемпионате в третий раз. В этом году молодой человек показывает свои умения в компетенции «Портной».

– Я хочу доказать, что мы, люди с ограниченными возможностями многое можем. Сегодня буду изготавливать блузку. Пока не все получается, но настроение хорошее, стараюсь, – сказал Александр Булыгин.

Итоги регионального чемпионата подведут 6 сентября. Сильнейшие конкурсанты войдут в команду Сахалинской области для участия в IIV Национальном чемпионате «Абилимпикс». Он пройдет в Москве с 20 по 22 ноября 2019 года.

Сахалинская область присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2016 году. Сегодня в области создан и успешно работает региональный центр развития «Абилимпикс», ежегодно растет число участников конкурса.

О высоком уровне профессиональной подготовки сахалинцев свидетельствует успех нашей команды в 2018 году на IIV Национальном чемпионате «Абилимпикс». Тогда область взяла одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.